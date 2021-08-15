РИАМО - 15 авг. В Москве в Государственном Дарвиновском музее начала работу выставка «Русский палеоарт», на ней можно увидеть живопись, графику и скульптуру художников XX–XXI веков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В экспозиции представлены работы художников, изобразивших загадочных доисторических животных. Например, посетители увидят гипсовую скульптуру археоптерикса, останки этого крылатого существа обнаружили в 1861 году, тогда они вызвали большой ажиотаж. Кроме того, на выставке покажут картины гигантских ящеров, миниатюрные фигурки мамонтов и другие экспонаты.

В основном в музее представлены изображения ящеров в виде грузных, неповоротливых, неуклюжих животных — как это было принято на начальном этапе развития палеоарта. Новейшие открытия отражают картины, выполненные современными художниками с помощью компьютерной графики.

Термин «палеоарт» возник в 1990-е годы, когда режиссер Стивен Спилберг собирался экранизировать роман Майкла Крайтона «Парк юрского периода». В это время его консультировал художник Марк Халлетт, который занимался созданием изображений доисторических существ.