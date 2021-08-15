РИАМО - 15 авг. В этом году в ходе благоустройства на правом берегу реки Десны в новой Москве появится парк со сценой, площадкой для катания на скейтборде и велопарковками, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для посетителей создадут комфортные прогулочные маршруты. В парке установят качели, горки, карусели для детей, парковые диваны.

В ходе озеленения будут высажены деревья и кустарники, появятся также цветники. По новым дорожкам в парк смогут попасть жители кварталов Троицка.

До 1 сентября в столице планируют завершить основные работы по благоустройству около 5 тыс. объектов, в том числе парков и водоемов.