РИАМО - 15 авг. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 2454 пациента, всего инфекцию в городе победили 1 410 177 человек, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе за сутки выявлено 1954 новых случая коронавирусной инфекции, госпитализированы 614 Covid-пациентов. На ИВЛ в городских больницах находятся 329 человек.

За сутки в Москве умерли 58 пациентов, у которых диагностировали пневмонию и коронавирус, с начала пандемии скончались 26 597 Covid-пациентов.

Всего в мегаполисе зафиксировали 1 542 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Москвичам напомнили, что сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации в популярных общественных местах.

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