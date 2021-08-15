РИАМО - 15 авг. В столице за минувшие сутки подтвердили 1954 новых случая заражения коронавирусом, всего в городе зафиксировали 1 542 159 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках и популярных у горожан общественных местах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе активно идет процесс вакцинации от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки на территории РФ было выявлено 21 624 новых случая заражения коронавирусом, при этом у 8,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. За сутки умерли 816 Covid-пациентов, полностью выздоровели 16 426 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировано 6 600 836 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 170 499 человек, выздоровели 5 884 316 человек.

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