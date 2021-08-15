РИАМО - 15 авг. С помощью чат-бота Мосгорнаследия в мессенджере Telegram можно узнать, какие находки сделали археологи на маршруте по Тверской улице столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чат-бот предлагает прогуляться от станции метро «Маяковская» до Театрального проезда. Маршрут включает в себя 8 точек, большинство из которых расположено на Тверской улице», - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, участники виртуальной экскурсии познакомятся с прошлым столицы и увидят, как выглядели улицы города сотни лет назад. На данном маршруте археологи нашли фрагменты старинной деревянной мостовой, свинцовый грузик, инструмент фальшивомонетчиков маточник, медные монеты, а также законсервированный кабак XVIII века.

Руководитель Мосгорнаследия отметил, что прогулка займет не больше часа.

Гидом на экскурсии с чат-ботом @levhranitel_bot станет виртуальный Лев-хранитель. Для запуска чат-бота необходимо дать команду /start.