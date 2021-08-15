РИАМО - 15 авг. Жители столицы старшего возраста снова могут принимать участие в занятиях скандинавской ходьбой на природе в рамках проекта «Московское долголетие», сообщается на официальном сайте мэра города.

Тренировки на свежем воздухе проходят по расписанию. Они начинаются с разминки, затем участникам вручают специальные палки для скандинавской ходьбы.

Чтобы стать участником занятия, необходимо показать QR-код, который есть у тех, кто прошел вакцинацию от Covid-19. Код надо предоставить в электронном или распечатанном виде.

Чтобы присоединиться к проекту «Московское долголетие», горожанам необходим паспорт, СНИЛС и социальная карта.

Занятия «Московского долголетия» в офлайн-формате возобновили с конца июля для вакцинированных участников и тех, кто переболел коронавирусом в последние полгода.