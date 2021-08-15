РИАМО - 15 авг. Правоохранительные органы задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в избиении и убийстве оппонента в ходе ссоры в квартире на Нагорной улице в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Утром 13 августа около жилого дома на Нагорной улице было найдено тело мужчины 1966 года рождения с множественными телесными повреждениями в области лица и травмами, характерными при падении с высоты.

Следствие установило, что мужчина упал с 4 этажа. Свидетели слышали крики о помощи из квартиры, а потом звуки разбивающегося стекла, после они увидели тело погибшего на земле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В квартире подозреваемого в убийстве проведен обыск, в ходе которого изъята одежда со следами крови и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

«В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следствию, что у него произошел конфликт с потерпевшим на бытовой почве, в ходе которого он подверг его избиению и вытолкнул в оконный проем», - отметила Иванова.

Сейчас с фигурантом дела проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.