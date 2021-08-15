РИАМО - 15 авг. С начала этого года пилоты и спасатели Московского авиационного центра доставили в больницы 376 человек, в сутки они выполняют не менее 3-4 вылетов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вертолеты МАЦ базируются на аэродроме Остафьево и всегда готовы к работе. В распоряжении спасателей санитарные вертолеты ВК117С-2 и пожарно-спасательные КА-32.

На санитарных машинах выполняют доставку пострадавших в больницы после ДТП или из труднодоступных районов. Внутри вертолета есть оборудование для проведения реанимации во время полета. В 2021 году санитарные машины совершили более 240 вылетов по прямому назначению.

«Мы дежурим круглосуточно. Первая смена заступает в 7 утра, вторая — в 7 вечера. В начале дежурства пилоты занимаются предполетной подготовкой: осматривают воздушное судно, заправляют его, оформляют бортовую документацию, проходят медосмотр, службу безопасности аэропорта», - отметил замдиректора по организации летной работы МАЦ Олег Катальшев.

Он уточнил, что пилоты также консультируются у метеорологов, узнают особенности полетов на предстоящий день.

Из-за засушливого лета экипажи пожарно-спасательных вертолетов 13 раз участвовали в тушении огня. Кроме того, их используют для поисков потерявшихся в лесу и спасения тонущих. Специальный отряд Московского авиационного центра СПАСО выполнил 380 выездов с начала года.

«Нас привлекают к ликвидации пожаров на больших площадях. Недавно боролись с крупным возгоранием на полигоне в Луховицах: вокруг много торфяников. Два дня гасили. Помню, моя смена закончилась в 10 утра, а ночью я полетел снова. Каждый из наших ребят провел в воздухе на этом пожаре по 40 часов», - рассказал командир воздушного судна Андрей Михалевич.

После поступления вызова у пилотов вертолета есть 10 минут на сборы и столько же на запуск машины.