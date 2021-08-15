РИАМО - 15 авг. В июле столичный центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды принял 28 новых постояльцев, среди которых крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, змеи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На сегодняшний день в центре реабилитации находится 549 животных, в том числе занесенных в Красную книу. Среди них черепахи, макаки, хохлатый дикобраз, толстый лори, львы и попугаи.

Животных забирают в центр реабилитации из-за отказа владельцев, жесткого обращения, необходимости в срочной помощи или после изъятия из незаконного оборота. Вылеченных животных могут отпустить на волю.

«Не все животные могут восстановиться и вновь адаптироваться к условиям естественной среды обитания. Некоторые навсегда остаются в центре реабилитации под присмотром специалистов», - отметил замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Денис Алексеев.

Чтобы сообщить о диких животных, которым требуется помощь, можно позвонить по номеру: +7 (495) 777-77-77.

Ежегодно на горячую линию поступает несколько сотен обращений.