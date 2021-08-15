РИАМО - 15 авг. Сбежавший из изолятора временного содержания в Истре Александр Мавриди может скрываться под именами Александр Авилов и Александр Прудников, сообщается в ориентировке на сайте МВД России.

6 августа из ИВС в Истре сбежали 5 человек, среди них несколько рецидивистов и киллер Александр Мавриди, которого обвиняют в резонансном убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. МВД РФ объявило награду в 1 млн рублей за помощь в его розыске.

Позже три беглеца из истринского изолятора были задержаны, также задержаны подозреваемые в пособничестве побегу.

Мавриди обвиняется в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи.

Всех, у кого есть сведения о том, где находится Мавриди, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (495) 667-72-14. Им гарантируется безопасность и конфиденциальность.

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