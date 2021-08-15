РИАМО - 15 авг. На 54-м км Хлебниково-Рогачевского шоссе у деревни Новоселки в Дмитровском городском округе произошло столкновение 2 автомобилей, пострадали 6 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На дороге произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Renault Logan и Volkswagen Polo. По данным спасателей, в результате ДТП погибших нет.

Проводятся следственные мероприятия по факту дорожной аварии. Движение транспорта на трассе после ДТП не нарушалось.