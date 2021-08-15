РИАМО - 15 авг. В период пандемии коронавируса в столице продолжается развитие транспортной системы, такие работы имеют приоритетное значение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несмотря на пандемию, несмотря на сложности, Москва продолжает развивать транспортную систему, чтобы обеспечить москвичей качественным транспортом, быстрым, удобным. Это одно из главнейших направлений нашей работы», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам заммэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова, прежде всего в городе развивают рельсовый транспорт: строят линии метро, пригородные железные дороги, создают между ними удобные пересадки.

Ранее столичный метрополитен начал обновление технологий на турникетах. После проведения всех работ проход в метро станет быстрее и удобнее.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>