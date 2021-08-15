РИАМО - 15 авг. У жителей Подмосковья есть большой запрос на участие в президентской программе социальной газификации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим большой запрос. Жители удовлетворены. Раньше были скептики: не может такого быть, что то, что стоило 1,5 млн, будет стоить 100 тыс. (рублей - ред.). Это факт сегодня», - сказал Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор добавил, что за 2 года в Подмосковье должны газифицировать все населенные пункты, которые вошли в программу. Газ получат порядка 300 тыс. человек.

Чтобы завести «голубое топливо» в дом, следует подать заявку в офисе социальной газификации или дистанционно через сайты https://mosoblgaz.ru или https://minenergo.mosreg.ru. Жителю необходимо выбрать один из пакетов комплексного подключения. Сейчас с жителей заключается только 1 договор вместо прежней бумажной волокиты.

На выбор предлагаются разные пакеты комплексного подключения домов к газу, они отличаются по стоимости в зависимости от набора оборудования. Газификация займет от 30 до 60 дней от границы участка до дома в зависимости от сложности работ и протяженности участка.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>