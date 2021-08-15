РИАМО - 15 авг. В воскресенье в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность без осадков, столбики термометров могут подняться до плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве ожидается плюс 25 - плюс 27, в Подмосковье - от плюс 22 до плюс 27 градусов. Скорость юго-западного ветра не будет превышать 10 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Влажность воздуха будет в районе 50%.

Погода в воскресенье будет благоприятна для прогулок на свежем воздухе, принятия солнечных ванн и физической активности.