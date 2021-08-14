РИАМО - 14 авг. Вратарь московского футбольного клуба Игорь Акинфеев вышел на поле в 489 матче в рамках чемпионата России, повторив рекорд Сергея Игнашевича, который также защищал цвета ЦСКА. Об этом сообщает Газета.ru.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом страны, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы.

В субботу ЦСКА играет с «Ростовом». После первого тайма армейцы ведут в счете 2:0.

Ранее московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).