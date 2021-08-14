РИАМО - 14 авг. Пользователи виртуальной транспортной карты «Тройка» смогут переносить ее со старого смартфона на новый, когда меняют гаджет, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Для открытого теста используются абонементы карты «Единый» на 30 дней.

В рамках тестирования данной технологии за первые 4 дня пассажиры 600 раз зашли в метрополитен, наземный транспорт и на МЦД с помощью виртуальной «Тройки».

«В сентябре мы расширим фокус-группу и добавим другие виды абонементов — «Единый» на 90 и 365 дней для Москвы и области. Потом добавим «Кошелек» и другие билеты, которые можно записать на виртуальную «Тройку», - сказал заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что скорость работы виртуальной «Тройки» быстрее, чем оплата проезда банковской картой, она составляет менее 1 секунды.

«Работаем над тем, чтобы увеличить скорость срабатывания и приблизить ее к проходу по обычной «Тройке» — 0,3-0,5 секунды», - подчеркнул заммэра.

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