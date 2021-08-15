РИАМО - 15 авг. Советский партийный и российский общественный руководитель в Московской области, прошедший путь от заводского рабочего до первого заместителя министра промышленности правительства Подмосковья, Евгений Усков отмечает 80-летие.

Он родился 15 августа 1941 года в деревне Каменская Егорьевского района Московской области. Окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности «инженер-механик» в 1972 году, межотраслевой институт повышения квалификации Государственной академии управления имени Г. К. Орджоникидзе в 1991 году.

Усков свыше 50 лет проработал в Московской области, в том числе свыше 30 лет – на руководящих должностях.

Трудовую деятельность он начал токарем Егорьевского станкостроительного завода «Комсомолец» в 1958 году, затем работал инженером-технологом на этом заводе. С 1964 по 1966 год проходил срочную службу в Советской Армии.

В 1966-1975 годах трудился инженером-технологом, начальником технологической лаборатории, начальником инструментального цеха Егорьевского станкостроительного завода, с 1975 по 1980 год – зампредседателя заводского комитета профсоюзов, затем – секретарем партийного комитета Егорьевского станкостроительного завода. Являлся депутатом двух созывов Егорьевского городского совета народных депутатов.

С 1980 по 1984 год был инструктором отдела промышленности Московского комитета КПСС, с 1984 по 1991 год - начальником отдела плановой комиссии Мособлисполкома, зампредседателя плановой комиссии Мособлисполкома, затем – зампредседателя комитета по экономике Мособлисполкома.

С 1991 по 1998 год Усков работал зампредседателя, председателем комитета по экономике Мособлисполкома, затем – комитета по экономике администрации Московской области, в 1998-2004 годах - первым замминистра промышленности правительства региона.

С 2004 года по сегодняшний день Усков является гендиректором исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников и предпринимателей, а также зампредседателя регионального объединения работодателей «Московский областной союз промышленников и предпринимателей», с ноября 2015 года – советником председателя данного объединения.

Усков награжден орденом Почета, медалями, высшими областными наградами. Заслуженный экономист РФ, почетный машиностроитель Российской Федерации.

Постановлением губернатора региона от 2 декабря 2010 года №152-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».