РИАМО - 14 авг. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому утверждаются правила льготного лизинга высокотехнологичного оборудования для аграриев в стране, сообщает Nation News.

Отечественные сельхозпроизводители теперь смогут приобрести высокотехнологичное оборудование в рамках новой программы льготного лизинга со скидкой. Максимальный размер скидки составляет 45% от стоимости техники. Купить можно только новое оборудование.

В 2022-2023 годах в РФ на эти цели будет выделено свыше 24 млрд рублей.

На поддержку в рамках данной программы могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса.