РИАМО - 14 авг. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что в заочных спорах между представителями сборных по художественной гимнастике Израиля и РФ главное - не допустить оскорблений и перехода на личности. Об этом сообщает Газета.ru.

Дина Аверина проиграла израильтянке Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио на фоне спорного судейства. Ашрам потеряла во время выступления свою ленту, что является грубой ошибкой, но судьи все равно отдали ей победу, а Дина в итоге стала серебряным призером.

«Исходя из того, что я читал — большинство экспертов сходятся во мнении, что Дина Аверина все же могла выиграть золотую медаль. Все виды спорта, которые оценивают люди — субъективны. Главный вопрос, который почему-то никто не задает — а судьи, работавшие на Играх, сами были гимнастами?» - отметил Тихонов.

Он уточнил, что в спорте бывали случаи, когда к оценке чего-либо подходили люди, которые имеют о предмете судейства смутное представление.

«Тут нужно понять — сколько арбитров обсуждали итоговые оценки и какую они имеют квалификацию», - добавил биатлонист.

По его словам, если бы израильтянка не уронила ленту, то вопросов к ее победе не было бы. А так к ее действиям возникли вопросы.

«Проигрывать, безусловно, нужно уметь. По горячим следам наговорили все и в ту, и в другую сторону. Нужно реформировать судейство и сделать его таким, как в фигурном катании. Чтобы, когда закончилось выступление, зрители на большом экране могли видеть обсуждение судьями итоговых баллов. Чтобы ни у кого никаких вопросов не возникало», - считает Тихонов.