РИАМО - 14 авг. Из-за масштабной реконструкции путей между станциями Внуково и Толстопальцево Киевского направления МЖД 21-22 августа будут пущены компенсационные автобусы для пассажиров, сообщает пресс-служба ЦППК.

С 16 по 27 августа скорректирован график движения поездов на Киевском направлении МЖД в связи с работами по модернизации инфраструктуры.

С 00:10 21 августа до 00:10 22 августа будет закрыт второй путь на участке Внуково – Лесной городок – Толстопальцево. Электрички будут курсировать по первому пути в реверсивном режиме, из-за этого интервалы между поездами будут увеличены. У части составов изменится время отправления и прибытия, режим остановок.

Еще не будет движения поездов на участке Лесной Городок – Аэропорт. Часть пригородных поездов, курсирующих по маршрутам от Москвы до станций Новопеределкино, Внуково, Лесной Городок, Апрелевка и Нара, выведут из расписания.

Для проезда на компенсационных автобусах пассажиру следует предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления автобусов зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Пассажиров попросили заранее планировать поездку и ознакомиться с актуальным расписанием движения электричек.

Расписание поездов и аэроэкспрессов Киевского направления МЖД изменится с 16 августа>>