РИАМО - 14 авг. Шоумен и пародист Максим Галкин возмутился скульптурой кома глины, которую устанавливают на Болотной площади в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Скульптура авторства швейцарского художника Урса Фишера сделана из алюминия. Ее высота – 12 м. Это копия комка глины, который автор разминал в руках. Скульптор посвятил свою работу осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека.

«Это реально отвратительно, мерзко, там нет никого смысла, нет никакого искусства. Почему никто не скажет, что король голый? Такие художники просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за свободой формы», — отметил Галкин.

Он подчеркнул, что единственным плюсом в этой ситуации является то, что установка данного монумента - это частная инициатива, на ее реализацию не пошли деньги налогоплательщиков.

Шоумен также посоветовал предпринимателям обратить внимание на талантливых российских скульпторов и поддержать их.