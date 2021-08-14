РИАМО - 14 авг. Система мониторинга такси заработала в Московском регионе. Сервисы заказа такси работают в обычном режиме субботнего дня, число водителей и машин достаточное, время подачи автомобиля и стоимость поездки соответствуют норме. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Сейчас число водителей на линии, время подачи и стоимость проезда находятся в пределах нормы. Мы продолжаем консультировать водителей о регистрациях цифровых ID. Интеграция КИС «АРТ» проходит постепенно и с возможностью адаптации водителей под новые условия работы в Москве», - сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Там добавили, что данная система должна помочь водителям сохранить заработок, а их пассажирам — возможность заказать машину.

«На данный момент сервис работает в обычном субботнем режиме. Мы наблюдаем колебания спроса, который обычен для выходных дней, когда жители города спешат сделать запланированные дела. «Ситимобил» продолжает помогать и консультировать водителей-партнеров по регистрации в системе как по телефону службы поддержки, так и в Домах такси», - отметили в пресс-службе «Ситимобила».

Столичный Дептранс совместно с агрегаторами будет следить за всеми случаями передачи заказов незарегистрированным в КИС «АРТ» водителям и детально рассматривать каждый такой случай. Если у водителя есть проблема с регистрацией, то специалисты помогут ее устранить. При этом, если у таксиста есть только нежелание следовать требованиям, то агрегатор отключит его от заказов.

Обо всех случаях передачи заказа водителю без цифрового профиля будут сообщать в прокуратуру. Отвечать за нарушение будут и таксопарки, и сами водители.

По всем вопросам организации работы такси в регионе можно обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону 3210.

В КИС «АРТ» уже зарегистрированы порядка 80 тыс. таксистов.