РИАМО - 14 авг. Ко Дню археолога в центре столицы откроется выставка «Москва сквозь века», на которой представят артефакты, найденные в районе Китай-города, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Все находки <...> были обнаружены на улице Ильинке на территории Китай-города при проведении археологических исследований», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, обнаруженные артефакты реставрировали в течение 3 лет. Этой осенью они попадут в Музей Москвы.

С 16 по 20 августа по адресу: ул. Люсиновская, 8, стр. 1, можно будет увидеть детали военной брони XVI – начала XVII века. Кроме того, посетителям представят украшения, обереги, керамику и другие предметы древних славян, которые относятся к XII–XV векам. Еще в экспозицию вошли старинные ружья, фрагмент клинка и наконечники стрел.

Емельянов отметил, что найденные в центре Москвы предметы говорят о том, что находившееся на этом месте древнее поселение было развито социально и экономически.