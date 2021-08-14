РИАМО - 14 авг. В центре Москвы устанавливают скульптуру «Большая глина №4» авторства швейцарского художника и скульптора Урса Фишера. Арт-объект высотой 12 м, изображающий комок глины, вызвал недоумение у пользователей соцсетей.

Скульптура из алюминия в центре столицы - это многократно увеличенная копия комка глины, который Фишер разминал в руках. Автор посвятил композицию осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека. Однако не все москвичи оценили задумку скульптора.

«Сегодня проходили по противоположной стороне набережной, где это устанавливают. Редкостное уродство», - написала в Twitter пользовательница madagascar403.

Сегодня проходили по противоположной стороне набережной, где это устанавливают. Муж сказал, что это похоже на сжранного и высранного чебурашку...

При всём цинизме сравнения, не могу с ним не согласиться....

Редкостное уродство. — Ольга (@madagascar403) August 14, 2021

Пользователь Instagram с ником 7ya_blog считает, что скульптура символизирует деградацию человечества.

«Помню, как к нам в мастерскую приходил один скульптор, брал глину, сжимал ее в кулак, чтобы вылезло со всех сторон, и отдавал в литье. А потом продавал за деньги немалые. Вообще, сейчас говорят, что искусства нет, а есть практики человека с реальностью. Удобно», - отметил shatkovius в Twitter.

Помню,как к нам в мастерскую приходил один скульптор,брал глину,сжимал её в кулак,чтобы вылезло со всех сторон,и отдавал в литьё.А потом продавал за деньги немалые.Вообще,сейчас говорят, что искусства нет,а есть практики человека с реальностью.Удобно. Можно любое говно оправдать. — Иваныч (@shatkovius) August 14, 2021

Валентин Макаров написал в Facebook, что арт-объекту от Фишера подходит любое название, даже «Отходы борщевого набора».

Numerolog.petrova в Instagram уточнила, что это шедевр, который «мы заслужили».

«Нам больше танчики на площадях нравятся... А это срамота», - написал Юрий Марков в Facebook.