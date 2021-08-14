РИАМО - 14 авг. Согласно опросу SuperJob, вкуснее всего блюда в кафе и ресторанах Казани, Москва находится на 4 месте топа, сообщает Газета.ru.

В рамках опроса свои ответы дали 9 тыс. экономически активных жителей российских городов с численностью населения от 500 тыс. человек, которые посещают кафе и рестораны своего города в течение последнего года. Они оценивали вкус и стоимость блюд по пятибалльной шкале.

Москва и Санкт-Петербург набрали по 4,1 балла по оценке вкуса блюд в заведениях общепита, они расположились на 4 месте топа.

При оценке уровня стоимости блюд в кафе и ресторанах редко кто называл ее низкой. Из-за этого рейтинг строился по сумме оценок «низкие» и «умеренные». На первом месте по небольшой стоимости блюд - заведения Набережных Челнов (80% опрошенных назвали цены умеренными, 2% — низкими). Москва в данной оценке находится на последнем месте. 52% горожан назвали стоимость блюд умеренными, 2% низкими, а 42% — высокими.

В рейтинге самых вкусных и доступных кафе первое место заняла Тюмень. Российская столица снова оказалась в конце рейтинга. Со вкусом блюд в ресторанах и кафе мегаполиса все в порядке, но цены посетители сочли очень высокими.