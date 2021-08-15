РИАМО - 15 авг. Благоустройство Репинского сквера в центре столицы планируют завершить ко Дню города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приводим в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы. Там появятся прогулочная зона с уличными качелями, для любителей активного отдыха делаем спортивные площадки, запланировано обустройство и двух детских площадок с современным игровым оборудованием», - отметил заммэра.

Он уточнил, что в рамках работ по благоустройству в сквере максимально сохранят существующие деревья и кустарники и посадят новые. Также там установят фонари и скамейки, которые сделаны в стилистике конца 40-х годов ХХ века.

«Надеемся, что обновленный Репинский сквер станет популярным местом для прогулок и отдыха москвичей и гостей столицы», - отметил Бирюков.

По его словам, также дополнительно создадут проход от Болотной набережной, в результате чего появится новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной.

Благоустройство Репинского сквера началось в июне.​