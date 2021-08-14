РИАМО - 14 авг. Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

Единственный мяч на 27 минуте матча забил полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

В турнирной таблице российского чемпионата столичный «Спартак» занимает 7 место. У команды 6 очков. Уральский клуб находится на 15 строчке, у него только 1 очко.

В следующем туре московский клуб встретится с тульским «Арсеналом». Матч состоится 21 августа.

«Урал» следующую игру проведет с московским «Динамо». Встреча тоже пройдет 21 августа.