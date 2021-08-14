РИАМО - 14 авг. 16 августа в Мособлизбиркоме проведут жеребьевку для определения порядка размещения наименований и эмблем избирательных объединений в бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Мособлдумы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жеребьевка пройдет в зале заседаний Избирательной комиссии Подмосковья по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1. Начало в 15:00.

В жеребьевке примут участие уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Мособлдумы по единому избирательному округу.

В единый день голосования на территории Московской области состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.