РИАМО - 14 авг. Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка, которого обнаружили в мусорке в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу днем в мусорном баке на улице Усачева найдена живая новорожденная девочка, которая была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенок уже находится в больнице.

Личность матери оставленного ребенка установлена. Дальнейшее жизнеустройство девочки поставлено московской прокуратурой на контроль.

Ранее полицейские установили и доставили в ОМВД 41-летнюю женщину, которая оставила младенца в мусорке. В ближайшее время ее опросит прокурор.