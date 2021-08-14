РИАМО - 14 авг. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка. Малыша обнаружили в мусорном контейнере в центре города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В субботу днем в мусорном контейнере на парковке около улицы Усачева обнаружили новорожденную девочку, которая была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет. Ей не больше суток от рождения. Сейчас малышка находится в городской детской больнице. Ей проводят все необходимые исследования.

«В настоящее время местонахождение матери ребенка установлено, в ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения с ней необходимых следственных действий. Расследование продолжается», - сказала Иванова.

Ранее полицейские установили 41-летнюю женщину, которая оставила младенца в мусорке. В ближайшее время ее опросит прокурор.