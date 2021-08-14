РИАМО - 14 авг. В столице по итогам проверки Коптевской межрайонной прокуратуры коммерческую организацию оштрафовали на 1 млн рублей за взятку, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Также заместитель гендиректора компании был привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки налоговому инспектору за общее покровительство по службе. Нарушителя привлекли к ответственности решением Савеловского районного суда Москвы.

Из-за того, что взятка передавалась в интересах юрлица, прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении компании по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По решению суда коммерческую организацию оштрафовали на 1 млн рублей. Прокуратура следит за исполнением судебного решения.