РИАМО - 14 авг. Спасатели Подмосковья рассказали о пожарной безопасности воспитанникам детских садов №33 и №50 в Наро-Фоминском городском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Беседы провели инспекторы госпожнадзора по Наро-Фоминскому городскому округу и работники пожарной части №278 Можайского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас».

Детям объяснили, как безопасно пользоваться электроприборами, печным отоплением, газовым оборудованием и другие правила.

Кроме того, ребята узнали, что нельзя играть с огнем, выучили телефоны пожарных подразделений и приняли участие в викторинах.