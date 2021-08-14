РИАМО - 14 авг. Мособлизбирком 16 августа проведет жеребьевку по распределению эфира на каналах региональных ТВ, печатной площади в региональных периодических изданиях на выборах депутатов Мособлдумы, а 17 августа аналогичная процедура пройдет для кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона.

Жеребьевка для кандидатов в депутаты Мособлдумы и Госдумы пройдет в зале заседаний Избирательной комиссии Московской области по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.

С 10:00 до 12:00 в ней примут участие уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты регионального парламента по единому округу.

С 12:00 до 17:00 в жеребьевке принимают участие кандидаты в депутаты Мособлдумы, зарегистрированные в одномандатных избирательных округах с №1 по №13 включительно, с 17:00 - кандидаты, зарегистрированные в одномандатных избирательных округах с №14 по №25 включительно

17 августа с 10:00 до 12:00 в жеребьевке примут участие уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы. С 12:00 до 16:00 жеребьевку проведут для кандидатов в депутаты Госудумы, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах с №117 по №121 включительно, а с 16:00 - для кандидатов, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах с №122 по №127 включительно.

В единый день голосования на территории Московской области состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.