РИАМО - 14 авг. Товарищеская встреча между командами «Ахмат» и «Легенды хоккея» прошла на стадионе «ЦСКА Арена», матч был посвящен памяти первого президента Чеченской Республики и Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова.

23 августа ему исполнилось бы 70 лет.

В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помощник президента РФ Игорь Левитин зачитал приветствие от имени главы государства Владимира Путина.

«Юбилей Ахмата-Хаджи Кадырова широко отмечается в республике (Чечня – ред.) и в России в целом. Этому значимому событию приурочено большое количество патриотических, общественных, культурных, спортивных мероприятий, особое место в которых занимает, без сомнения, ваш хоккейный матч», - зачитал Игорь Левитин.

На лед вышли прославленные хоккеисты - Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Андрей Коваленко, Александр Овечкин. Все они были под 70-м номером.

«Приятно находиться в кругу друзей. Сегодня нас объединил спорт - он объединяет и континенты, страны, регионы. Сегодня нас объединила память об Ахмате-Хаджи - это человек, который остановил войну, обеспечил мир и благополучие. Каждый мечтает быть счастливым. Для этого нужен мир, нужна стабильность, нужно развитие и процветание», - отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что очень рад, что сегодня регионы страны взаимодействуют, общаются, дружат, находят общее и развиваются в самых разных направлениях.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов обратился к участникам встречи от имени президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. С приветственным словом выступил депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Мы не можем не вспомнить трудные времена для нашей страны, для России. Вопрос стоял - быть ли нашему народу, быть ли целостности РФ. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину и Ахмаду-Хаджи удалось сохранить единство нашей страны, патриотизм, несмотря на вероисповедание, обычаи и культуры всех народов», - отметил Адам Делимханов.

Он добавил, что жителям страны день за днем нужно сплачиваться, чтобы Россия дальше развивалась во всех направлениях.