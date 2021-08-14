РИАМО - 14 авг. Устойчивая популяция богомолов существует в Московском регионе уже более 10 лет, это хищное насекомое не представляет опасности для людей и домашних животных, сообщает «МИР 24».

Ранее жители Москвы и Подмосковья обратили внимание на появившихся вокруг богомолов. В соцсетях пользователи рассказывали о встрече с богомолами в парках, во дворах и даже в квартирах.

«Богомол в Москву пришел далеко не вчера. Устойчивая популяция этого насекомого зарегистрирована в городе с аномально жаркого 2010 года. И ответ на вопрос, почему так происходит, прост. Дело в том, что благодаря деятельности человека климат активно меняется, в том числе происходит смягчение зим и в Центральной России тоже», – пояснил энтомолог Евгений Щербаков.

Специалисты отметили, что богомолов, которых еще называют зелеными жнецами, не стоит бояться. Эти хищники питаются только насекомыми.

«У них нет ни яда, ничего. То есть для человека, для домашних животных, также они не опасны и для наших экосистем», – подчеркнул биолог Илья Гомыранов.

В Минприроды добавили, что необычные насекомые пропадут с наступлением холодного времени года.