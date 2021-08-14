РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. В рамках празднования Дня физкультурника в Люберцах прошла Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом», сообщает пресс-служба администрации округа.

Разминку провела российская спортсменка, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, участница Олимпийских игр 2020 года в Токио, чемпионка Европы 2014 года, призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России Валерия Коблова.

Депутат Совета городского округа Люберцы, участник двух Олимпийских игр в 2004 и 2008 годах Павел Софьин поделился своими впечатлениями.

«День физкультурника проходит сразу после Олимпийских игр и перед началом Паралимпийских. Наши соотечественники показали в Токио отличные результаты даже в усеченном составе. Приятно видеть, что именитые и титулованные спортсмены, которых мы видели по телевизору несколько дней назад, сегодня среди нас, в Люберцах, выступают и показывают свое мастерство. В частности, Валерия Коблова в рамках «Зарядки с чемпионом», - сказал Софьин.

По его словам, в округе регулярно занимаются физкультурой почти 130 тыс. человек, развиваются 78 видов спорта, из них 22 - олимпийских.

«Поздравляю с праздником всех спортивных люберчан и желаю побед в любых активностях!» - заключил Софьин.