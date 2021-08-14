РИАМО - 14 авг. Сотрудники столичной полиции установили и доставили в ОМВД женщину, которая оставила младенца в мусорном контейнере на ул. Усачева, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

В субботу днем в мусорном контейнере в столице нашли новорожденную девочку, она была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет. Малышке не больше суток от рождения. Сейчас она находится в больнице.

Полицейские проводят необходимые мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, пакет с девочкой в мусорке оставила 41-летняя женщина. В ближайшее время ее опросит прокурор.