РИАМО - 14 авг. На заседании Избирательной комиссии Подмосковья был зарегистрирован список кандидатов в депутаты Мособлдумы, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Московской области политической партии «Новые люди» по единому избирательному округу. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

В списке указаны 54 человека.

В единый день голосования на территории Московской области состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.

Всего на территории Московской области будут открыты 4099 избирательных участков.

Ранее Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала кандидатов в региональный парламент по единому округу от московского отделения КПРФ, «Коммунисты России» и ЛДПР. До этого Избирком Подмосковья заверил списки кандидатов в депутаты регионального парламента от партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Родина», «Единая Россия», «Коммунисты России», «Яблоко», «Российский общенародный союз» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.