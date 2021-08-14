РИАМО - 14 авг. В районе дома 2 по Рязанскому проспекту Москвы 12-летнего мальчика, решившего перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода, сбил автомобиль Mitsubishi, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Ребенка увезли в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Госавтоинспекторы проводят проверку по данному факту.

Ранее на Ташкентской улице в Москве у трактора взорвалось колесо, из-за этого в стоящей рядом машине сработали подушки безопасности. В данном инциденте пострадал 2-летний ребенок. Его госпитализировали.