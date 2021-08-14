РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. В Центральном парке Люберец в субботу проходят соревнования по стритболу на Кубок Давида Берлина, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие более 250 команд из 45 муниципалитетов Подмосковья. Проводится региональный этап состязаний «Оранжевый мяч», фестиваль детского футбола, соревнования по настольному теннису, шахматам, страйкболу, дартсу, лазертагу, киберспорту. Призер Олимпийских игр Валерия Коблова провела разминку для всех желающих.

Поприветствовали участников и гостей депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Не зря в этом году Люберцы выбраны центральной площадкой празднования Дня физкультурника. Здесь представлено очень много различных видов спорта, активностей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всем желаю заниматься спортом, вести здоровый образ жизни! Приятно, что в Подмосковье спорт становится нормой жизни», – отметил Михаил Терентьев.

По словам Терюшкова, Люберцы – столица подмосковного спорта.

«Здесь проходят массовые соревнования по стритболу на Кубок Д. Берлина, региональный этап состязаний «Оранжевый мяч», фестиваль детского футбола и много других интересных активностей», – сказал министр.