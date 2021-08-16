По всей России с 1 по 30 августа проходит первая в истории страны сельскохозяйственная микроперепись. О том, какие подмосковные организации обязаны принять участие в переписи, насколько активно хозяйственники делятся информацией, почему опрос решили провести именно сейчас и помогают ли в работе беспилотники, в интервью РИАМО рассказал руководитель Мосстата Олег Князев.

– Олег Сергеевич, большая сельскохозяйственная перепись в России проводится раз в 10 лет. В последний раз она проходила в 2016 году. Почему появилась потребность провести микроперепись?

– За 10 лет, которые проходят между полномасштабными переписями, в структуре сельского хозяйства происходят серьезные изменения. Наш мир развивается достаточно динамично, можно сказать, на колоссальных скоростях. И сельское хозяйство – не исключение. Чтобы эффективно проводить государственную политику в области поддержки и развития сельского хозяйства, необходимы своевременные и качественные статистические данные. Получить их можно, проводя переписи и обследования с небольшим интервалом, пусть и не такие масштабные.

При этом слово «микро» никого не должно вводить в заблуждение. По методологии она даже сложнее обычной переписи. Участвуют в ней все сельскохозяйственные организации, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, а также подавляющее большинство владельцев личных подсобных хозяйств и, безусловно, некоммерческие товарищества. Проще сказать, кто не участвует.

Таких объектов совсем немного – это личные подсобные хозяйства в городах и поселках городского типа, в труднодоступных местах и в малых населенных пунктах, где менее 10 хозяйств. Также это члены некоммерческих товариществ – за них информацию будет предоставлять либо полномочный представитель, либо председатель. Там будет два вопроса: о численности товарищества и общей земельной площади.

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– С кем работают переписчики, а кто должен заполнить форму самостоятельно? И вообще, обязательно ли это?

– Сельскохозяйственные организации обязаны самостоятельно заполнить форму в электронном виде и сдать ее через систему сбора отчетности «Веб-сбор» или на сайте Росстата. Всего в Москве 4130 сельхозорганизаций, а в Московской области – 3568.

Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели также могут сдать заполненную форму в электронном виде. Это предпочтительнее, но у них есть право предоставить информацию на бумажном носителе, направив ее в отдел статистики, либо отправив по почте. В Москве крестьянско-фермерских хозяйств и ИП насчитывается 154, по Московской области – 2565.

В случае отказа от участия в микропереписи к сельскохозяйственным организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянско-фермерским хозяйствам может быть применена административная ответственность. Наложение штрафа, впрочем, не освобождает от необходимости ответить на вопросы переписи.

Личные подсобные хозяйства и садовые товарищества посетят наши переписчики. Их в Москве 44 015, а в Московской области – 732 702. Для них ответственность за отказ участвовать в переписи не предусмотрена, но на них лежит моральная ответственность предоставить информацию о своих хозяйствах. При этом переписчики не требуют и не имеют права требовать какие-либо подтверждающие документы – все записывается со слов владельцев или представителей.

– Как много переписчиков задействовано в работе? И как понять, что ко мне действительно пришел переписчик, а не аферист?

– Нами подобрано и обучено 1559 переписчиков для Московской области, по Москве – 95. Их отличительная атрибутика – светло-зеленая бейсболка и жилет с логотипом микросельхозпереписи, обязательно будет защитная маска. Безусловный атрибут – планшетный компьютер отечественного производства, к слову, мы используем программный продукт тоже отечественного производства. Это сделано для того, чтобы исключить какую-либо возможную утечку информации.

У каждого переписчика есть удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Респондент вправе попросить его показать.

– Перепись проводится уже две недели – сколько респондентов приняли в ней участие?

– На 11 августа от сельскохозяйственных организаций Московской области получено 411 отчетов, что составляет 11,5% от общего числа, от московских – 33 отчета (21,4%). Здесь процент пока не большой, но, к сожалению, наши организации привыкли сдавать отчеты в самый последний момент. С крестьянско-фермерскими хозяйствами ситуация немного более печальная – получено 150 отчетов (5,8%) по Московской области и 84 отчета (2%) по Москве.

Из личных подсобных хозяйств в Московской области опрошен переписчиками 277 241 владелец – это 38,4%. По Москве – 15 305, то есть 35%. По стране этот показатель составляет 41,3%. Тут мы идем вровень со всей Россией, хотя хотелось бы быть на шаг впереди.

Также уже опрошены 3465 (22,3%) некоммерческих организаций в Московской области, а в Москве – 502 (26,3%). По России этот показатель равен 21,5%. То есть мы даже обгоняем.

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– Вы сказали, что бывают отказы. А как в целом реагируют хозяйственники на приход переписчика? Все ли были проинформированы о проведении микропереписи?

– При подготовке к этой сельскохозяйственной микропереписи нами была проделана достаточно серьезная информационная работа. Было изготовлено более 24 тыс. плакатов, которые информируют о сроках и способах проведения переписи. Они размещались в магазинах, в транспорте, на АЗС, в МФЦ.

Следующее направление – размещение информационных баннеров на сайтах муниципальных образований. Мы постоянно работаем со СМИ. В ближайшее время запланирована рассылка сообщений жителям сельских населенных пунктов через сайт государственных услуг Московской области.

Такая масштабная разъяснительная работа привела к тому, что большинство жителей наших регионов очень доброжелательно относятся к переписи, охотно отвечают на задаваемые вопросы. Но, к сожалению, не все. На сегодняшний день у нас 3826 отказов – это 1,4% от всех опрошенных. По России этот показатель составляет 0,6%. Безусловно, мы контролируем ситуацию. Дополнительно в тех округах, где большое число отказов, мы встречаемся с жителями, работаем совместно с местными органами власти. Разъясняем, что это нужное мероприятие всероссийского масштаба, что микроперепись призвана уточнить состояние сельскохозяйственной отрасли в регионах, чтобы принять эффективные меры для дальнейшего развития.

– А могут ли респонденты быть уверены, что их персональные данные не будут раскрыты?

– Получаемые переписчиками данные вводятся в планшет и передаются в Мосстат, где они обрабатываются. В итоге получается сводная информация. Никаких персональных данных не будет – они обезличиваются еще на этапе сбора информации. Так что вытащить из планшета информацию и как-то персонифицировать ее нельзя.

Все наши респонденты могут быть уверены, что никакие третьи лица не будут иметь доступ к данным об их личном подсобном хозяйстве – они не будут передаваться ни в какие государственные органы и организации. Подчеркну, что никаких утечек информации не было – это подтверждается опытом масштабных сельхозпереписей 2006 и 2016 годов.

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– Используются ли при проведении данной переписи беспилотники? Зачем они могут быть нужны?

– Беспилотники пока используют в тестовом режиме в нескольких регионах: в Краснодарском крае, в Ростовской и Тамбовской областях и других. Это пилотные проекты. В Московском регионе их использование не предусмотрено.

Применение беспилотников позволит сопоставить полученную переписчиками информацию с данными объективного контроля. А они могут не совпадать по разным причинам. Я далек от мысли, что кто-то что-то скрывает - возможно, просто упустили какие-то детали, перепутали. Но пока это пробный проект. Выводы об эффективности их (беспилотников - ред.) применения будут сделаны после переписи.

– Не кажется ли вам, что в наш век технологий уже на следующей переписи от переписчиков можно будет отказаться, заменив их беспилотниками?

– Вопрос интересный. Все зависит от эффективности использования того или иного метода, его стоимости, от возможности использования административных данных и т. д. Готовы ли мы вообще отказаться от переписчиков? Наверное, когда-нибудь да, но не сейчас.

– Не придется ли продлевать микроперепись? Когда планируется подвести ее итоги и чем они будут полезны?

– Продления сельскохозяйственной микропереписи однозначно не будет. Переписчики точно закончат работу 30 августа. Уже в ноябре текущего года оперативные данные будут предоставлены потребителям. Окончательные итоги мы планируем подвести в декабре 2022 года.

Перепись позволит уточнить потенциал и выявить структурные изменения в сельском хозяйстве, оценить состояние фермерских и личных подсобных хозяйств, оценить эффективность государственной поддержки различных категорий сельскохозяйственных производителей.

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