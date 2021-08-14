РИАМО - 14 авг. У дома 2 на Ташкентской улице в столице у трактора взорвалось колесо, из-за этого в стоящем рядом автомобиле сработали подушки безопасности. Пострадал 2-летний малыш, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Пострадавшего в данном инциденте ребенка доставили в больницу.

Госавтоинспекторы столицы начали проверку по данному факту.

Ранее мужчина перебегал внешнюю сторону МКАД в районе 38 км, его сбила машина Kia. Пострадавший скончался от полученных травм.