РИАМО - 14 авг. Замглавкома ВКС РФ по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев отметил, что в будущем ряды боевой авиации в стране пополнят женщины-пилоты. Об этом сообщает Nation News.

Он уточнил, что специалисты на сегодняшний день ведут работу над методологией применения женских экипажей в авиачастях. К каждой женщине-пилоту планируется индивидуальный подход, он будет зависеть от профессиональных навыков кандидатки.

«Служить девушки-летчицы гарантированно будут», — подчеркнул Александр Максимцев.

Он пояснил, что сегодня в ВКС страны нет системного опыта по применению женщин-летчиц. Подобный подход является новым направлением работы в армии.

Курсантки уже проходят обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков.