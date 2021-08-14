РИАМО - 14 авг. В центре Москвы воздвигают скульптуру в виде огромного кома глины швейцарского художника и скульптора Урса Фишера, сообщает РИА Новости.

Композиция называется «Большая глина №4». Скульптор посвятил ее осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека.

Скульптура представляет собой отлитую из алюминия композицию высотой 12 м – копию комка глины, который автор разминал в руках.

Урс Фишер исследует процесс трансформации материала. Многие арт-объекты скульптора саморазрушаются во время экспонирования. Его выставки проходили в крупнейших международных музеях и галереях мира.