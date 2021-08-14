РИАМО - 14 авг. С 16 августа участники тестовой группы смогут проходить по системе Face Pay на станции Арбатской-Покровской линии столичного метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее в тестовом режиме заработала система оплаты проезда по Face Pay на Филевской линии подземки.

Зарегистрироваться для оплаты проезда по Face Pay в метро будет очень просто: необходимо только привязать к номеру телефона фото, банковскую карту и транспортную карту «Тройка».

«Больше 65 тыс. сотрудников метро уже пользуются технологией, они совершили около 1,5 млн проходов. 20 тыс. работников подрядных организаций также проходят на станции с помощью распознавания лиц — система зарекомендовала себя как надежная и удобная. Об этом говорят и участники фокус-группы, с которыми мы постоянно в контакте», — отметил заммэра столицы, глава московского Дептранса Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что работа данной системы максимально надежна. Серверы Face Pay распложены во всех вестибюлях подземки, но каждый синхронизируется с центральным сервером.

«Так мы смогли добиться высокой скорости срабатывания системы — все процессы в сумме умещаются примерно в полторы секунды», — добавил Ликсутов.

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