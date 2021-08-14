РИАМО - 14 авг. ВЦИОМ поделился данными о там, как россияне оценили выступление спортсменов-соотечественников на прошедших в Токио Олимпийских играх-2020, сообщает Газета.ru.

Так, 63% из тех, кто смотрел Игры, назвали выступление россиян успешным, еще 30% - отличным. По мнению 5% респондентов российские спортсмены выступили неудачно.

Результаты сборной соответствовали ожиданиям 51% опрошенных, еще 30% отметили, что спортсмены показали результаты лучше, чем ожидалось. Однако для 11% олимпийцы показали не все, на что способны.

Больше всего по итогам Игр россияне гордятся выступлениями Дины и Арины Авериных (14%), легкоатлетки Марии Ласицкене (5%), синхронисток (10%), гимнастов (10%) и борцов (7%).

Олимпиада началась в японском Токио 24 июля, турнир проходил до 8 августа. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования провели без зрителей на трибунах.

По результатам соревнований на счету российской сборной 71 медаль. Россия заняла 5 место в медальном зачете.

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