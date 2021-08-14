РИАМО - 14 авг. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто поляка Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал турнира, сообщает Газета.ru.

Российский спортсмен взял у поляка реванш за пятисетовое поражение в 1/8 финала турнира «Уимблдон».

В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между американцем Джоном Изнером и французом Гаэлем Монфисом.

На сегодняшний день Даниил Медведев занимает второе место в мировом рейтинге, спортсмен является обладателем 11 титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема он 2 раза доходил до финала.

Соревнования, которые проходят в Торонто, относятся к категории «Мастерс», престижнее них только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет 3,5 млн долларов. Из российских теннисистов «Мастерс» в Торонто выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991).