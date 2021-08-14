РИАМО - 14 авг. Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что максимально в день человек может съедать не более 50 г меда, при этом он не должен употреблять в пищу обычный сахар. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он напомнила, что мед содержит сахара и фруктозу, по калорийности он немного уступает сахару: в меде только на 50-60 килокалорий меньше.

«Норма потребления, которая прописана ВОЗ, — 50 г сахара в сутки. Считается, что лучше, если будет 25 г, на самом деле. Если мы отталкиваемся от этой истории, то все зависит от того, сколько вы используете обычного сахара. Если человек совершенно его не ест, то ему спокойно можно употреблять от 25 до 50 г меда», — отметила диетолог.

По ее словам, если у человека нет диабета, лишнего веса, он не набирает вес, то суточную норму можно разделить на два приема: 25 г сахара и 25 — меда.

«Можно спокойно добавить 25 г к творогу, если он пресный. Можно делать легкие перекусы с сыром рикотта», — добавила врач.

Она уточнила, что при отсутствии противопоказаний можно сделать «молодильное яблоко». Из фрукта нужно вынуть сердцевину, посыпать его небольшим количеством рубленных орехов и запечь в духовке или в микроволновке на 2-3 минуты. На остывшее яблоко следует положить 1 чайную ложечку меда.

Диетолог подчеркнула, что мед нельзя нагревать, так как это разрушает биологически активные компоненты в продукте. В случае нагрева получится просто дорогой сахар.