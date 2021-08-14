РИАМО - 14 авг. Проверку на готовность к приему детей в новом учебном году прошли все образовательные учреждения Одинцовского городского округа – их насчитывается 161, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В новом корпусе школы №17 в микрорайоне Трехгорка прошло совещание по вопросу готовности образовательных учреждений к новому учебному году. На территории Одинцовского округа сформированы и утверждены 5 межведомственных комиссий по оценке готовности. В их состав вошли представители управления образования, отдела по труду, комитета физической культуры и спорта, Росгвардии, МВД, ОГИБДД и профсоюза.

«За последние недели мы проверили 161 образовательное учреждение – из них 137 муниципальных и 24 негосударственных. В процессе приемки комиссии обращали внимание на готовность образовательного процесса, антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность, санитарно-гигиеническое состояние, готовность к отопительному сезону, состояние пищеблоков и организацию подвоза обучающихся», – отметил глава округа Андрей Иванов.

Он подчеркнул, что по данным критериям к началу нового учебного года все образовательные учреждения округа готовы.

«Хочу особо подчеркнуть, что дети – наш главный и самый ценный «капитал». Поэтому забота о том, чтобы очередной учебный год прошел для ребят безопасно и комфортно – это наша обязанность», – добавил глава муниципалитета.

В ближайшее время дополнительные выезды межведомственных комиссий будут проведены в 7 школ и 20 детских садов – после завершения в них ремонтных работ.

«Закон предписывает таким образом, что там, где проходит ремонт, комиссия выезжает повторно, фиксирует окончание ремонтных работ и тогда уже подписывает акт готовности», – пояснил заместитель главы администрации Одинцовского округа Олег Дмитриев.

Также в ходе совещания был поднят вопрос организации подвоза обучающихся. В настоящее время 24 школы осуществляют подвоз 3498 обучающихся на 79 школьных маршрутах.

«Хочу напомнить о том, что подвоз в образовательные учреждения организуется после заявления родителей. То есть директор учреждения смотрит необходимость, количество и потребность в организации подвоза», – резюмировал замглавы муниципалитета.