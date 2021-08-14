РИАМО - 14 авг. Автор детективных романов Татьяна Устинова трудится над сценарием для сериала Netflix, режиссером картины станет Тимур Бекмамбетов, сотрудничество с компанией находится на начальном этапе. Об этом сообщает Газета.ru.

«Пока что мы только примеряемся и готовимся. В связи с тем, что проект довольно масштабный, думаю, рассказать о нем подробнее получится не раньше следующего года», — сказала Устинова.

Писательница заявила, что несмотря на то, что качество отечественных сериалов значительно выросло, они все еще не дотягивают до британских кинокартин. Она выделила наиболее удачные российские сериалы, выпущенные недавно: «Метод», «Новенький» и «Содержанки».

Устинова - самый экранизированный автор детективных романов в России. В июле она выпустила новый роман, события которого разворачиваются в 1950-х годах при строительстве атомного ледокола «Ленин».

Netflix — американская стриминговая компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.